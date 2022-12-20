В ООН офіційно підтвердили загибель 6826 цивільних через війну Росії проти України
Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 18 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.
З 1 до 18 грудня УВКПЛ ООН зафіксувало 123 випадки загибелі і 339 - поранення цивільних в Україні.
В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.
В УВКПЛ ООН вказують на те, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.