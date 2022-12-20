У Києві відновили водопостачання. Поступово вода надійде до всіх споживачів, - Кличко

У Києві відновили водопостачання. Але на те, щоб вода дійшла до всіх споживачів, потрібен певний час.

Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Систему водопостачання Києва відновили. Насосні агрегати на водопровідних насосних станціях запустили в роботу, але потрібен певний час, щоб вода дійшла до всіх споживачів", - написав Кличко у телеграмі.

За його словами, вода вже поступово з’являється в домівках киян, спершу - на нижніх поверхах будинків.

Як пояснив мер Києва, тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечують додаткові станції підкачки, на запуск яких потрібні час та електрика. Комунальники продовжують працювати, аби повернути водопостачання в оселі всіх киян.

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