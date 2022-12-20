На окуповані території росіяни завозять чиновників з Новосибірську, - Центр національного спротиву
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Росіяни мають дефіцит зрадників на тимчасово окупованих територіях, тому вимушені возити своїх чиновників для створення адміністрацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
"Для створення окупаційної влади в смт Біловодськ (Луганська область) росіяни звезли 15 чиновників з Новосибірську. Тепер ці люди мають імітувати "народну владу" й від громади прославляти окупацію та налагоджувати репресивну машину в населеному пункті", - йдеться в повідомленні.
У Центрі національного спротиву нагадали, що раніше загарбники примусово вивезли до Луганська близько 30 мешканців Біловодська, яких підозрювали у "підтримці ЗСУ".