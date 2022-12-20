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Замглави ДСНС України Бондара відсторонили через вибух подарунку для польського генерала, - МВС Польщі

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Замглави ДСНС України Бондара відсторонили через вибух подарунку для польського генерала, - МВС Польщі
Заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський.

У вівторок генерал Шимчик, головний комендант поліції Польщі, має з’явитися до регіональної прокуратури Варшави на допит.

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Нагадаємо, 15 грудня в головному управлінні поліції Польщі вибухнув ручний протитанковий гранатомет, подарований йому в Україні.

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Топ коментарі

  • Deodar Revolution
    ДСНС, заряженный гранатомет, толковый мужик - три взаимоисключающие утверждения, в любой последовательности
  • Zalet
    Идиоты.
    Война а они игрушки друг другу дарят.
    Раз в год и палка стреляет.
    Так тупо прос...ать должность. Может толковый мужик.
  • Серьога Харківський
    Один ***** подарил другому *****у РПГ,второй ***** решил в кабинете поиграться,нажал на курок,шо аж пол провалило,а он сам с контузией *********** от подарка.ну не ***** с двух сторон 🤔,точку У друг другу подарите,ракету от хаймарс,мину
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