Замглави ДСНС України Бондара відсторонили через вибух подарунку для польського генерала, - МВС Польщі

Заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили за вручення подарунка, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі.

Про це повідомив глава МВС Польщі Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ.

"Отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський.

У вівторок генерал Шимчик, головний комендант поліції Польщі, має з’явитися до регіональної прокуратури Варшави на допит.

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Нагадаємо, 15 грудня в головному управлінні поліції Польщі вибухнув ручний протитанковий гранатомет, подарований йому в Україні.