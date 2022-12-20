Зеленський підписав закон про КСУ, який суперечить висновку Венеційської комісії

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт 7662 про процедуру добору кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це повідомив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"Зеленський щойно підписав законопроєкт №7662 про рейдерське захоплення КСУ.

Через кілька годин після того як Венеційка чітко сказала, що так не можна. Але ДО того як ЄС, G7 і інші міжнародні партнери встигли на це відреагувати. Це дуже багато про що говорить", - йдеться в повідомленні.

Раніше Жернаков заявив, що Рада планує під виглядом євроінтеграції повністю політично узалежнити Конституційний Суд.

Венеційська комісія радила Україні збільшити кількість міжнародних експертів при відборі суддів до КС

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