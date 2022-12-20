Іран має припинити підтримку Росії, - Боррель
1 58215
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель засудив підтримку Іраном Росії в її війні проти України та репресії проти іранської опозиції.
Про це він написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Необхідна зустріч з міністром закордонних справ Ірану Хоссейном Амір-Абдуллахіаном в Йорданії на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС", - зазначив Боррель напередодні регіональної конференції, яку приймає Йорданія.
"Наголосив на необхідності негайного припинення військової підтримки Росії та внутрішніх репресій в Ірані. Погодилися, що ми повинні тримати зв'язок відкритим і відновити Спільний всеосяжний план дій на основі Віденських переговорів", - додав він.
Нагадаємо, 12 грудня ЄС запровадив санкції проти іранських військових та бізнесменів, а також чотирьох компаній, пов'язаних із виробництвом безпілотників, які Іран постачає Росії.