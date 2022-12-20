Про що б не домовлялися Путін та Лукашенко, Україна до цього готова, - Кулеба

На вчорашній зустрічі білоруського та російського диктаторів, за наявною інформацією, не були ухвалені якісь критичні рішення, але про що б вони не домовлялися, Україна до цього готова.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зустріч Путіна і Лукашенка - це черговий танок у їхньому виконанні. За тією інформацією, якою ми володіємо наразі, на цій зустрічі не були ухвалені якісь критичні рішення", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що Путін продовжує схиляти Лукашенка до максимального сприяння діяльності російських збройних сил.

Міністр також констатував, що наразі, по суті, можна говорити, що низка об’єктів і певна частина військової інфраструктури Білорусі перебувають під контролем РФ, а білоруські військові фактично усунуті від впливу на ці процеси.

"Але нічого драматичного принаймні з того, що нам відомо наразі, на цій зустрічі не відбулося. Наскільки нам відомо, незабаром планується ще одна зустріч Путіна і Лукашенка. Що б не відбувалося, ми вже навчені, ми вже биті і маємо життєвий досвід, тому ми готові до будь-яких сценаріїв. Про що б вони між собою не домовлялися, Україна до цього готова", - запевнив очільник МЗС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Участь Білорусі у війні РФ проти України залишається малоймовірною попри зустріч Лукашенка та Путіна, - ISW