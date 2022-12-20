Влада РФ забрала у олігарха Дерипаски готель в Сочі за критику війни, - FT
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
За даними Financial Times, Дерипаску з Кремля щонайменше двічі просили припинити критикувати війну.
Після того як він не послухався, компанія олігарха в рамках двох процесів втратила стоянку для яхт і готельний комплекс "Імеретинський" в Сочі, на які він витратив $1 млрд.
"Кремль попросив його заспокоїтися", - розказав один зі співрозмовників видання, близький до Дерипаски.
Інший співрозмовник видання, близький до олігарха, стверджує, що Кремль звернувся до мільярдера на початку березня, коли той написав пост у соцмережах, що точку неповернення пройдено і Росії потрібен якнайшвидший мир з Україною.
З того часу мільярдера просили пом'якшити висловлювання ще як мінімум один раз, пише FT. Проте влітку він публічно заявив, що спроба "знищити Україну" була б колосальною помилкою.
Після цього проти компанії Дерипаски РогСибАл подали позови, в рамках яких в олігарха відібрали 30 земельних ділянок площею 13,8 га у вантажному районі порту Сочі, а також готель "Імеретинський".
Якщо про перший позов раніше повідомляли російські медіа, то про другий нічого не було відомо. За російськими мірками все відбулося миттєво: згідно з графіком на сайті суду, пише FT, позов було подано 9 вересня, а вже 15-го суддя ухвалив рішення.
У Кремлі закликали не пов'язувати той факт, що у Дерипаски відсудили права на оренду землі в Сочі, з його висловлюваннями про Україну. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що мільярдер нібито ніколи не висловлювався проти російської "спецоперації", а просто наполягав на тому, щоб все робилося краще та ефективніше.
Олег Дерипаска - російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат "Російські машини", до якого входить Військово-промислова компанія - великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. У його активах Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися Росією під час воєнної агресії проти України у 2022 році.