Путін зустрівся з керівниками окупаційних адміністрацій у Кремлі та роздав їм ордени

Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени зрадникам України, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Путін у Кремлі вручив так званим "головам" "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику ордени "За заслуги перед Отечеством" вищого ступеня.

Так званим "головам Запорізької та Херсонської областей" Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени "За заслуги перед Отечеством" третього ступеня.

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