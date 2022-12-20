Путін зустрівся з керівниками окупаційних адміністрацій у Кремлі та роздав їм ордени
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Президент Росії Володимир Путін у Кремлі вручив ордени зрадникам України, які співпрацюють із РФ на окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Путін у Кремлі вручив так званим "головам" "ДНР" і "ЛНР" Денису Пушиліну і Леоніду Пасічнику ордени "За заслуги перед Отечеством" вищого ступеня.
Так званим "головам Запорізької та Херсонської областей" Євгену Балицькому і Володимиру Сальдо Путін вручив ордени "За заслуги перед Отечеством" третього ступеня.