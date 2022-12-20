Армія Швейцарії виділяє додаткове житло для біженців з України

Армія Швейцарії виділить Державному секретаріату з питань міграції (SEM) додаткове житло та військовий персонал для заселення та забезпечення шукачів притулку, зокрема для біженців з України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це повідомила Федеральна рада Швейцарії.

Зазначається, що до кінця року Швейцарія очікує ще 75 тисяч звернень за захистом від українців та 24 тисячі шукачів притулку.

"SEM спільно з армією з весни вже збільшили кількість місць розміщення з 5 тисяч до понад 9 тисяч ліжок і набрали додатковий персонал для догляду та охорони. Проте необхідні додаткові ресурси, щоб мати можливість продовжувати забезпечувати розміщення та догляд за тими, хто шукає захисту та притулку, у найближчі місяці", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що у середньостроковій перспективі SEM потребуватиме ще близько 3 тисяч додаткових ліжок.

Розміщувати біженців з початку 2023 року планують на військових базах у Фрайбурзі, Буре та Дюбендорфі. З лютого наступного року планується, що доступними будуть бази Тун та Санкт-Лузіштайг.

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