Німеччина з наступного року купуватиме нафту в Казахстані замість РФ, - Bloomberg

Німеччина заперечила намір купувати російську нафту в наступному році. Натомість вона обіцяє імпортувати її з Казахстану.

Про це йдеться в публікації Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше Німеччина обіцяла припинити закупівлю нафти у РФ до кінця року. Але така можливість була поставлена під сумнів через заяву головного виконавчого директора російського оператора нафтопроводу - він сказав, що отримав запити на поставки російської нафти в першому кварталі 2023 року. Російські ЗМІ писали, що "Транснефть" нібито отримала заявки на постачання нафти не лише від ФРН, а й від Польщі.

Німецькі нафтопереробні заводи Leuna і Schwedt історично сильно залежали від імпорту російської нафти по трубах. Тепер потоки нафтопроводом "Дружба" – найбільшого трубопроводу сирої нафти в Європі - будуть здійснюватися з Казахстану, хоча ця угода ще не завершена.

"Повідомлення про те, що Німеччина замовила російську сиру нафту, є неправдивими", - заявила речниця міністерства економіки.

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Вона додала, що нафтові компанії на нафтопереробних заводах Leuna і Schwedt більше не будуть замовляти російську сиру нафту в новому році.

Нагадаємо, в липні цього року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв дав вказівку уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти, аби робити це в обхід РФ.