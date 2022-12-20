Вчора РФ здійснила найбільший за кількістю випущених "шахедів" обстріл, - Ігнат

РФ здійснила 19 грудня найбільший за кількістю випущених іранських дронів обстріл території України, загалом з 7 грудня українські сили збили 67 БПЛА.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора, як відомо, день Святого Миколая. Рашисти привітали нас одним із найбільших "шахедних" обстрілів: йдеться про кількість. 35 БПЛА ударних було випущено по території України", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що, за статистикою, таку кількість Shahed-136 ворог ще не випускав. І це підтверджує отримання нової партії іранських дронів - 250 штук, про що вже раніше говорив президент України.

"Після тривалої паузи…маємо з 7 грудня 67 збитих БПЛА цього типу. Це лише збиті, ясна річ, що не все вдається збивати", - зазначив він.

Також у ПС ЗСУ наголосили, що ворог застосовує безпілотники тепер з іншої локації.

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"Раніше це був Крим та Херсонська область, наразі точки запуску переміщено до Краснодарського краю (східне узбережжя Азовського моря) - саме звідти летять "шахеди" по нашій території", - сказав він.