У Харківській області спрацювала ППО, збито ворожі безпілотники
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Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Харківській області було чутно звуки вибухів. Окупанти намагалися атакувати безпілотниками інфраструктуру, працювала ППО.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник ("Марсель"), інформує Цензор.НЕТ.
"Багато запитань про гучні звуки у Харкові. Повідомляю, що так звані вибухи у місті - робота нашої ППО по ворожих безпілотниках, якими окупант намагається завдати удар по нашій інфраструктурі", - повідомив Мельник.
Ворог також продовжує обстрілювати Харківщину з РСЗВ з території Бєлгородської області.