У Харківській області спрацювала ППО, збито ворожі безпілотники

Під час сьогоднішньої повітряної тривоги у Харківській області було чутно звуки вибухів. Окупанти намагалися атакувати безпілотниками інфраструктуру, працювала ППО.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник ("Марсель"), інформує Цензор.НЕТ.

"Багато запитань про гучні звуки у Харкові. Повідомляю, що так звані вибухи у місті - робота нашої ППО по ворожих безпілотниках, якими окупант намагається завдати удар по нашій інфраструктурі", - повідомив Мельник.

Ворог також продовжує обстрілювати Харківщину з РСЗВ з території Бєлгородської області.

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