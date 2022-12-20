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РФ стала застосовувати меншу версію іранських дронів - "Shahed-131", - Ігнат

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РФ стала застосовувати меншу версію іранських дронів - "Shahed-131", - Ігнат
РФ почала випускати територією України дрон іранського виробництва Shahed-131, менший за Shahed-136.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо застосування БПЛА Shahed-136, зараз ще й використовують Shahed-131 - це менша версія у них. То вони маркують як "Герань-2", а це "Герань-1", менший дрон. Але ми всі чудово розуміємо, що це дрони іранського виробництва", - сказав Ігнат.

За інформацією ПС ЗСУ, загалом за листопад і грудень противник застосував 127 "шахедів" та 300 крилатих ракет.

Ігнат також зазначив, що ворог випускає дрони невеликими групами за різними напрямами, і застосовує "шахеди" переважно у нічний час, тому що вночі "немає візуальної прив'язки до цілей".

Також читайте: Вчора РФ здійснила найбільший за кількістю випущених "шахедів" обстріл, - Ігнат

У ПС ЗСУ додали, що середня швидкість дрону 150 км/год.

Топ коментарі

  • FT FT
    А какие версии дронов выпускаем мы по территории врага? Или будем наблюдать как рашисты уничтожают всю нашу инфраструктуру? Почему когда у нас Киев в темнота а у рашистских окупантов даже в луганске и донецке свет до сих пор горит, я уже не говорю за крым? За 9 лет войны мы так и не смогли запустить в серию хоть какие то ударные беспилотники? К удивлению узнал что у нас *стрижи* еще остались со старых времен. Нельзя было раньше их переделать на ударные и бить по рашистской инфраструктуре и складам?
  • freedom of speech
    Дрроны в Украине делать могут (и делают). Вопрос: Какие это дроны? На производство дронов в Украине оказывали (и продолжают оказывать) влияние 3 ключевых фактора:
    1. Коррупция
    Только ленивый не знает, что дроны "курировал" Агрохамия. И без "порешать с ним" у производителей дронов небыло никаких шансов
    2. ********** МО
    Когда ТЗ на необходимые дроны совершенно не отвечало реалиям войны
    3. ********** правительства Украины
    Когда в условиях постоянной угрозы со стороны РФ, деньги "закатывались в асфальт". Думаете сейчас что-то изменилось? У Резникова поинтересуйтесь ...

    Все эти факторы ПОЛНОСТЬЮ исключают появление в Украине своих "Шахедов" - высокоэффективных, дешевых и простых в производстве.
  • Sophia-Maria Duglass
    Еой, така була реклама співдружності по Байрактарам , а потім читаю що завод планують ПОБУДУВАТИ і через 2 роки запустити.

    От сміятись чи плакати ? Що нема площадки, шоб зараз випускати. Чи хтось з бизнесу знову ЛАПУ НА ЦЮ ТЕМУ ПОКЛАВ?
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