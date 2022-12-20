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З початку грудня ЗСУ збили майже 70 дронів-камікадзе, - Повітряні Сили

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З початку грудня ЗСУ збили майже 70 дронів-камікадзе, - Повітряні Сили
Українські військові з початку грудня у повітряному просторі країни збили 67 іранських дронів-камікадзе.

Про це повідомив під час брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ

"Після тривалої паузи маємо з 7 грудня 67 збитих безпілотників цього типу. Це лише збиті. Зрозуміло, що не все вдається збивати", - наголосив Ігнат.

За його словами, всього за листопад та грудень Росія використала проти України 127 безпілотників Shahed та 300 крилатих ракет. З початку застосування окупантами іранських дронів-камікадзе українські сили ППО збили приблизно 430 таких безпілотників.

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