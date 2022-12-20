Майже тисячу трансформаторів та 5 тис. генераторів залучено від партнерів для відновлення енергосистеми України, - Кулеба

Майже 1 тис. трансформаторів різної потужності, приблизно 5 тис. бензинових та дизельних генераторів та понад 100 автотрансформаторів залучено на сьогодні від партнерів для відновлення енергосистеми України

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За дорученням президента України Зеленського та за взаємодії з Міненерго, "Укренерго" та іншими профільними інституціями МЗС продовжує активно залучати обладнання партнерів для відновлення енергосистеми. Станом на сьогодні залучена допомога становить близько 1000 трансформаторів різної потужності, понад 100 автотрансформаторів, близько 5000 бензинових та дизельних генераторів потужністю до 100 кіловат, майже 500 генераторів більшої потужності, майже 5000 кілометрів кабелю, а також тисячі одиниць запчастин для ремонту електромережі, сотні теплових гармат та обігрівачів", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що МЗС продовжує працювати з партнерами над залученням ще більшої кількості допомоги, координацію процесу здійснює прем'єр-міністр.

"Нині ми отримали нове орієнтування "де у кого що є" і що потрібно привезти в Україну. І вже працюємо над цією новою партією допомоги", - сказав Кулеба.

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