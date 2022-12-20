Росія регулярно використовує щонайменше 5 аеродромів в Білорусі для завдання ударів по Україні, - Повітряні сили

Росія використовує близько 40 аеродромів для завдання авіаударів по Україні, з них п’ять або шість - на території Білорусі.

Про це повідомив на брифінгу в Медіацентрі Україна — Укрінформ речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ.

"Там щонайменше п'ять-шість основних таких аеродромів, які використовує Росія для того, щоб нести певну загрозу з цього напрямку. Загалом Росія використовує близько 40 летовищ для атак по Україні. Тобто, для того, щоб там розміщувалася їхня тактична авіація, їхнє авіаційне угруповання. Не лише тактична авіація, а й гелікоптери, і транспортники, і винищувачі, і бомбардувальники, і штурмовики", - сказав Ігнат.

За його словами, росіяни з аеродромів Білорусі не зникають. Їхні літаки знаходяться в повітряному просторі країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про залучення білоруських військових у війну проти України: Це мрія Кремля

Ігнат наголосив, що росіяни переміщують техніку на аеродроми Білорусі залежно від завдань. "Сьогодні, до речі, пожвавилася авіаційна активність і на фронті в окупантів. Зрозуміло, що наші льотчики також завдають ударів. 10-15 авіаційних групових ударів здійснює щодня наша ударна авіація, винищувачі, як засоби протиповітряної оборони, прикривають наші ударні групи. Також армійська авіація сухопутних військ ефективно б'є по окупантах", - сказав він.