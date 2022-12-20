Новини • Агресія Росії проти України

У Білорусі росіяни везуть техніку і окупантів до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"

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У Білорусі росіяни везуть техніку і окупантів до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"
Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Упродовж 20 грудня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь - ближче до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Neftekachka Beznadega
    Я бы не стал на это сильно надеяться. Польша не будет действовать в одиночку, без согласования с партнерами по НАТО. Лучше горькая правда чем сладкая ложь.
  • Neftekachka Beznadega
    Сам не тупи. Они подогнали войска, для защиты СВОИХ ГРАНИЦ. В Украину, никто не отправит своих военных, за 10 мес, это уже можно было бы понять.
  • Neftekachka Beznadega
    Очень хочется верить, что всякие Резниковы, не заявят "Не наблюдаю ударных групп". Когда он это заявлял публично, ***** как раз готовился напасть, и эта болтовня ***** наверняка изрядно повеселила.
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