У Білорусі росіяни везуть техніку і окупантів до кордону з Україною, - "Беларускі Гаюн"

Росія почала перекидати на південь Білорусі, тобто до кордону з Україною, техніку та мобілізованих російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Упродовж 20 грудня фіксують перевезення танків, вантажівок і особового складу ЗС РФ із білоруських полігонів у північній і центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на Південь - ближче до кордону з Україною", - йдеться в повідомленні.

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