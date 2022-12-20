Знеструмлення Київщини: На вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах
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Ситуація з забезпеченням електрикою на Київщині досі складна.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Київщина. Ситуація в області досі складна. Протягом дня енергетики вимушено вимикали критичну інфраструктуру. Попри все, роботи з відновлення тривають. На вечір очікуємо гарних новин щодо ситуації у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. У посиленому режимі продовжуються ремонтні роботи в Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах", - йдеться у повідомленні.
"Усі працюють на своїх місцях. Тримаємо свій фронт", - додає очільник регіону.