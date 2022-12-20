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Знеструмлення Київщини: На вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах

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Знеструмлення Київщини: На вечір очікуємо гарних новин у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах
Ситуація з забезпеченням електрикою на Київщині досі складна.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Київщина. Ситуація в області досі складна. Протягом дня енергетики вимушено вимикали критичну інфраструктуру. Попри все, роботи з відновлення тривають. На вечір очікуємо гарних новин щодо ситуації у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. У посиленому режимі продовжуються ремонтні роботи в Бучанському, Фастівському та Вишгородському районах", - йдеться у повідомленні.

"Усі працюють на своїх місцях. Тримаємо свій фронт", - додає очільник регіону.

Також читайте: 80% Київщини без електроенергії, ситуація залишається критичною, - ОВА

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром
    як так виходить, що з 30-ти мопедів були збиті 25 (по словам), а ті що залишилися влучили прям точнісенько туди, куди потрібно і вся столиця і область сидить без світла 2 дні??
  • Oleg Bakhtin
    А можно еще она улучшится в Подольском р-не столицы, мкр. Виноградарь?
  • Олексій Нестеренко
    Це наробили лише 5 дронів?!
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