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Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій

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Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій
Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, є влучання по високовольтній мережі.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною", - інформує прем'єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В енергосистемі значний дефіцит потужності, у Києві забезпечується менше половини потреби споживання, - "Укренерго"

Топ коментарі

  • Andy S 89bd7d80
    Злые языки - они такие. Про нациста путлера, развязавшего кровавую войну и замораживающего украинских стариков , женщин и детей злые языки и слова не говорят, зато всегда точно знают, что проблемы в энергетике - исключительно потому, что власть коварно продает электричество за границу и нужно поскорее е свергать и звать путина в Киев. Сложился пазл?
  • Aleksii Rodin
    Це тому, щоміж нашими енергосистемами є зв'язок, і коли йде раптовий стрибок напруги, в них там вирубається... Все просто, не треба шукати якийсь підвох
  • Толик Инкогнито
    Я не розумію, навіщо це розголошувати
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