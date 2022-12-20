Шмигаль про ситуацію в енергетиці: Працюють 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій

Вчора держава-терорист своєю ціллю обрала об’єкти енергетики в центральному регіоні.

Про це повідомив сьогодні під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадує, що Сили Повітряної оборони знешкодили більшу частину ворожих дронів, але, на жаль, є влучання по високовольтній мережі.

"Станом на ранок 20 грудня в енергосистемі працює 8 блоків атомних станцій та 10 теплових станцій. Втім, через суттєві пошкодження в мережі, зберігається значний дефіцит електроенергії. Для підтримки збалансованої роботи енергосистеми застосовано аварійні відключення в 11 регіонах нашої держави. Ремонти тривають, але ситуація залишається дійсно складною", - інформує прем'єр.

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