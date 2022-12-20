На Харківщині від рук окупантів загинули 1663 людини, з них - 74 дитини, - Синєгубов

З початку повномасштабного вторгнення на Харківщині від рук російських загарбників загинули 1663 людини, з них - 74 дитини.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні 300 днів від початку повномасштабного вторгнення Росії. За 300 днів на Харківщині від рук окупантів загинули 1663 людини, з них - 74 дитини. Втім, 300 днів нашого спротиву показали, що жодних проросійських настроїв у Харкові немає. Харків показав свій характер та надихнув на боротьбу інші наші міста", - зазначив Синєгубов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вулиці в Ізюмі назвали на честь полку "Азов" і вбитого росіянами письменника Вакуленка. ДОКУМЕНТ