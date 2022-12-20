Штайнмаєр закликав Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє DW із посиланням на офіс глави ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери країн провели у вівторок телефонну розмову. "Президент підкреслив спільну зацікавленість Китаю і Європи в припиненні війни (в Україні), а також повагу до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ", - йдеться в повідомленні офісу Штайнмаєра. "Він попросив Сі використати свій вплив на Росію і (президента РФ Володимира) Путіна з цією метою", - йдеться у повідомленні.

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