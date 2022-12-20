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Штайнмаєр закликав Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні

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Штайнмаєр закликав Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна використовувати свій вплив на Росію для припинення війни в Україні.

Про це повідомляє DW із посиланням на офіс глави ФРН, інформує Цензор.НЕТ.

Лідери країн провели у вівторок телефонну розмову. "Президент підкреслив спільну зацікавленість Китаю і Європи в припиненні війни (в Україні), а також повагу до українського суверенітету і необхідності виведення російських військ", - йдеться в повідомленні офісу Штайнмаєра. "Він попросив Сі використати свій вплив на Росію і (президента РФ Володимира) Путіна з цією метою", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о капризной погоде )))
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    У кремлівського ж*полиза міхалкова забирають помістя в Італії

    Опинившись у дев'ятому пакеті санкцій ЄС, режисер-прапагандон, голова Спілки кінематографістів рф микита міхалков позбувся власності в Італії, повідомляють ТГ-канали.
    У міхалкова відбирають його улюблену віллу в Італії. Резиденція розташована у Тоскані.
    Окрім будинку, режисеру належить понад 12 га землі, на якій ростуть виноградники.
    У помісті є також виноробня «Tenuta Dodici», у маєтку міхалкова навіть водять екскурсії, під час яких можна продегустувати вино.
    За словами адвоката, міхалкову навіть не варто намагатися щось змінити - шансів повернути маєток немає жодного.
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    Придурки дайте оружие и ЗСУ закончит нахер войну, не ***** мозк себе и китайцам.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Дядя Франк-Вальтер ти дурак і це не запитання...
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