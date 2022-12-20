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Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес

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Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес
Росія має намір надати Ірану передові військові компоненти, щоб отримати натомість сотні безпілотників.

Таку інформацію оприлюднив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Іран став одним з головних військових партнерів Росії", - сказав Воллес в британському парламенті у вівторок. "В обмін на постачання понад 300 безпілотників-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи як близькосхідну, так і міжнародну безпеку", - додав міністр, слова якого наводить агенція Reuters.

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Топ коментарі

  • Зэлэный_Змий
    Ізраїль буде в екстазі.
  • Зэлэный_Змий
    ЦАХАЛ то випробує. Але дивлячись що вони там поставляють. Іран відмовився від запропонованої США угоди по мирному атому і зняття санкцій. А натомість ломанувся в обійми рашки. Я роблю з цього висновок, що атом вони будуть отримувати від кацапів. І зовсім не мирний, бо тим пустельним ішаколюбам він до сраки. А коли в них буде бомба, вони в той же день ввалять по Ізраілю, навіть не роздумуючи. Тому ситуація там так собі.
  • Вадим Думи
    Там ізраїль напевно зараз і правда дуже "щасливий".
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