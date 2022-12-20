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РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США

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РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США
Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що у Росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами посадовця, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.

"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ уже в лютому.

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Топ коментарі

  • Mykola Korzh
    Ага, розкажіть це жителям Бахмуту, Херсону, Нікополю і т.д.
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Арестовича надивилися,чи шо?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    белорашка, иран, китай (возможно) и корея (северная) суке-рашке радостно помогут с этим
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