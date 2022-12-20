У Кремлі ще не ухвалили рішення про новий наступ на Україну, - NYT
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Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що російське керівництво не дійшли одностайності щодо того, чи варто розпочинати новий військовий наступ в Україні цієї зими.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Чиновник сказав, що у вищих колах російської військової політики точиться внутрішня дискусія щодо того, чи можуть російські військові здійснити наступ.
При цьому деякі офіційні особи наполягають на наступі, а інші сумніваються, чи є у Росії можливості для цього.
Через непорозуміння в російському керівництві незрозуміло, куди "підуть їхні фактичні дії".