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У Кремлі ще не ухвалили рішення про новий наступ на Україну, - NYT

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У Кремлі ще не ухвалили рішення про новий наступ на Україну, - NYT
Високопосадовець Держдепартаменту США заявив, що російське керівництво не дійшли одностайності щодо того, чи варто розпочинати новий військовий наступ в Україні цієї зими.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Чиновник сказав, що у вищих колах російської військової політики точиться внутрішня дискусія щодо того, чи можуть російські військові здійснити наступ.

При цьому деякі офіційні особи наполягають на наступі, а інші сумніваються, чи є у Росії можливості для цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США

Через непорозуміння в російському керівництві незрозуміло, куди "підуть їхні фактичні дії".

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Топ коментарі

  • Шимус
    Салам мурза а тут горелый хороший рузге на хоть сейчас на обложку метал альбома норвегам
  • V Vv 00263b4f
    Пох, що у ни у мізках - нам своє робить! А їхній мозок буде розкиданий по наших ланах. Переможемо!
  • Саша Пончик
    Суку на кiл ****** насадити.
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