США не бачать ознак втягування білоруських військ у війну проти України, – Білий дім
Про це заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми не бачили, щоб білоруські війська були фактично втягнуті в конфлікт, і так залишається по сьогодні", - зазначив представник Білого дому.
Однак, підкреслив він, хоча військові Білорусі і не брали безпосередню участь у російському вторгненні, білоруська влада надала пряму допомогу Росії для її вторгнення в Україну.
"Білорусь допомогла Росії розв’язати війну в Україні – вони на самому початку дозволили російським військам розміщуватися та розгортатися на білоруській території, створивши можливість для дій за межами Білорусі", - зауважив Кірбі.
Крім того, за його словами, режим у Мінську надав свій повітряний простір для авіаційних і ракетних ударів по Україні.