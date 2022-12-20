США не бачать ознак втягування білоруських військ у війну проти України, – Білий дім

США не спостерігають ознак прямої участі збройних сил Білорусі у бойових діях на території України, однак вважають, що білоруський режим забезпечує безпосередню допомогу Росії у війні.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми не бачили, щоб білоруські війська були фактично втягнуті в конфлікт, і так залишається по сьогодні", - зазначив представник Білого дому.

Однак, підкреслив він, хоча військові Білорусі і не брали безпосередню участь у російському вторгненні, білоруська влада надала пряму допомогу Росії для її вторгнення в Україну.

"Білорусь допомогла Росії розв’язати війну в Україні – вони на самому початку дозволили російським військам розміщуватися та розгортатися на білоруській території, створивши можливість для дій за межами Білорусі", - зауважив Кірбі.

Крім того, за його словами, режим у Мінську надав свій повітряний простір для авіаційних і ракетних ударів по Україні.

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