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Важкі окопні бої, вуличні перестрілки, порятунок поранених, - "Азов" представив фільм про захист Бахмута. ВIДЕО

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Полк "Азов" випустив неігровий фільм про найгарячішу точку фронту - бої за Бахмут.

Перша серія вже доступна на ютуб-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

"Напружена атмосфера щоденного ритму війни в епіцентрі боїв за Донбас, що для українських захисників давно стала рутиною.

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У воєнній хроніці - унікальні кадри війни з передової, важкі окопні бої азовців з окупантами, коли ворога видно неозброєним оком, порятунок та евакуація поранених побратимів. Інтенсивні міські бої в зруйнованих житлових будівлях, безкінечні автоматні черги, враження учасників боїв, і, звісно, чорний азовський гумор.

На сьогодні Бахмут - один з головних напрямків удару ворога, що сконцентрував тут потужні угрупування. Вже пів року попри величезні втрати окупанти безуспішно намагаються взяти місто за будь-яку ціну. Внаслідок нещадних ворожих обстрілів Бахмут майже стерто з лиця землі, але місто стоїть. Українські сили продовжують тримати оборону", - йдеться у описі.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Як з вуличними боями в Бахмуті в'яжеться сьогоднішня вальяжна прогулянка презедента?
    Де це він гуляв із руками в кишенях?

  • Анатолий К 65c6a92d
    "Азов" показує, як хлопці і дівчата захищають Україну, а "95 квартал" готує "новорічний концерт". Які прірва між ними.
  • Pan Lipko
    Прогулянка в Бахмут, як і решта інших на лінію зіткнення, здійснюється за погодженням з кураторами. Взагалі то в Києві є два повністю безпечних місця: ОПа і Печерська Лавра. Інакше прийдеться повірити у професійність контррозвідки СБУ, що якимось чарівним чином нейтралізувала кротів при владі, або у шляхетність орків, що ігнорують точну інформацію цих самих кротів про переміщення першої особи. Обидва варіанти доволі фантастичні, як на мене.
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