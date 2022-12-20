Важкі окопні бої, вуличні перестрілки, порятунок поранених, - "Азов" представив фільм про захист Бахмута. ВIДЕО
Перша серія вже доступна на ютуб-каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
"Напружена атмосфера щоденного ритму війни в епіцентрі боїв за Донбас, що для українських захисників давно стала рутиною.
У воєнній хроніці - унікальні кадри війни з передової, важкі окопні бої азовців з окупантами, коли ворога видно неозброєним оком, порятунок та евакуація поранених побратимів. Інтенсивні міські бої в зруйнованих житлових будівлях, безкінечні автоматні черги, враження учасників боїв, і, звісно, чорний азовський гумор.
На сьогодні Бахмут - один з головних напрямків удару ворога, що сконцентрував тут потужні угрупування. Вже пів року попри величезні втрати окупанти безуспішно намагаються взяти місто за будь-яку ціну. Внаслідок нещадних ворожих обстрілів Бахмут майже стерто з лиця землі, але місто стоїть. Українські сили продовжують тримати оборону", - йдеться у описі.