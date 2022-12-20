Після поїздки в Білорусь Путін проведе засідання колегії Міноборони РФ
4 94015
Президент РФ Володимир Путін завтра, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії Міноборони Росії.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Повідомляється, що з основною доповіддю виступить міністр оборони Сергій Шойгу, серед іншого, доповідатиме про хід "спеціальної військової операції".
У засіданні також візьме участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців ЗС РФ, заявляють в Кремлі.