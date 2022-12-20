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Після поїздки в Білорусь Путін проведе засідання колегії Міноборони РФ

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Після поїздки в Білорусь Путін проведе засідання колегії Міноборони РФ
Президент РФ Володимир Путін завтра, 21 грудня, проведе розширене засідання колегії Міноборони Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Повідомляється, що з основною доповіддю виступить міністр оборони Сергій Шойгу, серед іншого, доповідатиме про хід "спеціальної військової операції".

У засіданні також візьме участь командування військових округів, видів російських військ. У режимі відеоконференції у заході візьмуть участь близько 15 тисяч посадовців ЗС РФ, заявляють в Кремлі.

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Топ коментарі

  • Yakov Yakov
    і чому на цензорі і ******* рф, і йбнутого педофіла путіна пишуть з великої букви?
  • я гражданин Украины
    все вірно - вся пропаганмашина кацапії називае нашу владу "режимом", " фашистами" та "вбивцями"...- а наші мямлять про якусь ************- повинно бути тільки : фашистська недореспубліка , орки- вбивці, мародери , гвалтівники ...- і все , або ще інші епітети!!!
  • Y.M. Z.
    Оголошуватиме про створення саюза авторітарних капіталістічєскіх діктатур 30-го грудня.
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