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На порталі "Дія" з’явився новий розділ "Дія.Безбар’єрність"

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На порталі "Дія" з’явився новий розділ "Дія.Безбар’єрність"
На порталі електронних послуг "Дія" з’явився розділ "Дія.Безбар’єрність". У ньому переселенці, люди з інвалідністю, батьки, літні люди та шукачі роботи можуть знайти всю необхідну інформацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Деякі матеріали в розділі присвячені питанням, яких немає на державних порталах. Уся корисна інформація розподілена за трьома форматами:

  • гіди — відповіді на питання (наприклад, як знайти першу роботу чи знятися з обліку переселенців);
  • інструкції — допомога з конкретними питаннями (наприклад, як підготуватися до виїзду за кордон чи отримати пенсію);
  • особистий досвід — історії людей.

Віцепремʼєр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що партнери з Програми розвитку ООН в Україні перевірили всі послуги на порталі "Дія" на доступність та відповідність міжнародним стандартам. "На основі цих результатів масштабуємо інклюзивні практики на всі онлайн-послуги", — зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переселенці отримали можливість змінити місце реєстрації та скасувати статус через "Дію"

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Топ коментарі

  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Хм, як ще не написали -"Дія.Незламна безбар'єрність"-
  • Alex Sav 8157c114
    а також безголовість/безпринципність/базарність/жлобство/зелена плесень-геть
  • Степан Годованський 8b56063f
    Ну давайте, не тягніть. - еВибори президента зеленського 2.
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