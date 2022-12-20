Україна повернула трьох дітей, яких було вивезено до дитячого табору в Росії, – Лубінець

Логістично повернення дітей відбулось за допомоги благодійної організації БФ "Центр взаємодопомоги "Спасемо Україну".

Про це у телеграмі написав Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

"Додому повернулися ще три дитини, яких розлучили з батьками та під приводом "оздоровлення" вивезли у серпні 2022 року до дитячого табору "Ведмедик" у м. Геленджик рф. Все сталося під час тимчасової окупації Харківської області. Як Омбудсман, сприяв здійсненню надання сім’ї грошової підтримки за допомогою благодійного фонду "Карітас України", а також щодо отримання батьками закордонних паспортів для повернення дітей до України. Адже наразі дорога до рф пролягає через треті країни, тому батькам довелося пройти величезний та подекуди небезпечний шлях, здолати який самостійно практично неможливо", - написав Лубінець.

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Він додав, що наразі депортовано 13 613 дітей.