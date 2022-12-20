У США немає підтверджень, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети, - Білий дім

У Вашингтоні уважно відстежують ситуацію навколо потенційних перемовин між Росією та Іраном щодо передачі балістичних. Нині США не мають підтверджень, що росіяни могли б отримати ці ракети.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми знаємо, що мають місце дискусії про потенційну передачу балістичних ракет. Ми не бачили, щоб це підтвердилося, станом на тепер, але стежимо за цим дуже уважно", - зазначив представник Білого дому.

Водночас він підкреслив, що Іран продовжує постачати Росії бойові безпілотники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує надати Ірану передові військові компоненти в обмін на 300 дронів-камікадзе, - Воллес

Нагадаємо, Росія в ніч проти 19 грудня атакувала Україну 34 дронами-камікадзе типу Shahed із нової партії, поставленої Іраном у кількості 250 штук.