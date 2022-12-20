Потужність на 50% менша за необхідну: директор Yasno Коваленко про ситуацію зі світлом у Києві
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко.
За його словами, за день відключалося майже все місто - близько 1,1 млн користувачів.
"На наближення до графіка поки навіть не розраховуємо. По факту зараз маємо потужність на 50% меншу необхідної. З якої треба заживити критичну інфраструктуру", - написав Коваленко.
Водночас він наголосив, що світло стабільно подається на критичну інфраструктуру й місто здебільшого залишається з водою та опаленням.
За словами Коваленка, диспетчери намагаються зробити так, щоб райони мали постачання хоча б на короткий час, але є низка будинків, які не вмикалися від ранку 19 грудня. Ремонтні роботи тривають.
Нагадаємо, атаки безпілотників на об'єкти магістральних мереж у центральному регіоні 19 грудня та артобстріли на сході призвели до чергових пошкоджень інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням.