ТОВ "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" заявляє про вступ у законне володіння майном "Броварського заводу пластмас"

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" (Україна, засновник - товариство з обмеженою відповідальністю "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ЦЕЗЕТ ВАН" (STAR INVESTMENT CZ ONE S.R.O., Чехія) заявляє про вступ у законне володіння та управління майновим комплексом "Броварський завод пластмас" на виконання рішень судів як законний наступник права вимоги за іпотекою згідно з договором між VAB Банком (визнаний неплатоспроможним та переданий Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) у 2014) та позичальником "Броварський завод пластмас" від 6 серпня 2009 року.

Про це йдеться в офіційній заяві компанії повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українські новини.

Відповідно до інформації компанії, цьому передували багаторічні судові розгляди та спроби попереднього власника із порушенням чинного законодавства повернути контроль над підприємством. Судами, включаючи Верховний суд України, та органами прокуратури ці протизаконні дії були припинені, а протизаконні правочини, в тому числі з перереєстрації об’єктів іпотеки, визнані нікчемними.

"13 липня 2022 року Верховний суд України своєю постановою поставив крапку у багаторічній протидії колишніх власників та підконтрольних їм осіб законним вимогам ФГВФЛ та наступника права вимоги за іпотекою в особі "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" та припинив всі спроби протиправного захоплення "Броварського заводу пластмас". "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" на підставі судових рішень здійснило всі належні законні процедури для входження у право власності "Броварського заводу пластмас"," - сказано в заяві.

Компанія зазначає, що 9 грудня 2022 року її представники на правах нового законного власника майнового комплексу, який належав "Броварському заводу пластмас" у супроводі працівників Поліції Охорони відвідали підприємство для вступу у законне право володіння.

Водночас, деякі ЗМІ на початку грудня поширили інформацію про рейдерське захоплення "Броварського заводу пластмас", що не відповідає дійсності.

"СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" нагадує хронологію судового протистояння.

Після визнання VAB банку неплатоспроможним у 2014 та переходу управління ним до ФГВФО, попередні власники банку та менеджмент заводу здійснили низку спроб заволодіння заставним майном, а саме: спробу скасування іпотеки; перереєстрацію та дроблення об’єкту іпотеки на 16 нових об’єктів – такі заходи екс-власників мали на меті позбавити державу в особі ФГВФО ліквідної застави як запоруки повернення кредитних коштів збанкрутілого банку.

ФГВФО у 2019 році здійснив реалізацію через прозорий конкурентний аукціон пулу кредитів, забезпечених нерухомим майном заводу.

Переможцем аукціону ФГВФЛ з продажу права вимоги за іпотекою за кредитами VAB Банку став іноземний інвестор, компанія зі 100% європейським капіталом, зареєстрована у Чехії, ТОВ "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН", яка сплатила до бюджету України за пул проблемних кредитів, забезпечених іпотекою "Броварського заводу пластмас", рекордну суму на момент проведення аукціону ФГВФЛ.

Після придбання права вимоги "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" завершило розпочату ФГВФО процедуру протидії протизаконним діям колишніх власників "Броварського заводу пластмас", VAB Банку та підконтрольних їм осіб.

На виконання рішення Північного апеляційного господарського суду України 27 квітня 2021 року Господарський суд Київської області видав наказ про примусове виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 04.03.2021 у справі №911/1850/18. Надалі постановою приватного виконавця відкрито виконавче провадження з примусового виконання наказу господарського суду Київської області від 30.04.2021 у справі №911/1850/18. 11 листопада 2022 року приватним виконавцем "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" видано акт про реалізацію предмета іпотеки, на підставі якого 21 листопада 2022 року приватним нотаріусом компанії "СТАР ІНВЕСТМЕНТ ВАН" видано свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів та зареєстровано за товариством право власності на комплекс, розташований у м. Бровари (Київська обл.), бул. Незалежності, 53 загальною площею 57 606 квадратних метрів.

Довідково: "Броварський завод пластмас" знаходився під прямим контролем уродженця російського міста Смолєнска Сергея Максимова, який до 2011 року був власником VAB Банку. Через схеми кредитування підконтрольних йому підприємств, до переліку яких входив "Броварський завод пластмас", Максимов здійснював протизаконне виведення коштів із банку, загальні масштаби якого оцінюються до 2 млрд грн. Відтак нові акціонери VAB Банку в 2011 році ініціювали порушення кримінальної справи проти Максимова за крадіжки з фінансової установи в особливо великих розмірах, і вже 26 грудня того ж року він був заарештований. Після виходу на свободу під заставу втік та оголошений у міжнародних розшук. Максимов має багаторічну заборону на в’їзд до США через контрабанду зброї та зв’язки з кримінальним світом. Після виходу зі складу акціонерів українського VAB Банку у 2011 році Максимов переоформив частину своїх українських активів, серед яких "Броварський завод пластмас", на свою бізнес-партнерку - Грегорі Ганну Володимирівну. З 2016 року вона в інтересах Максимова веде юридичну війну проти України та ФГВФО, а також проти нових власників "Броварського заводу пластмас", щоб зберегти контроль над підприємством та його активами.