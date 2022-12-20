Росія втратила понад 100 000 військових убитими, пораненими та дезертирами, - Воллес

Начальника Генштабу РФ Валерія Герасимова можуть звільнити.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на НВ, про це повідомляє Sky News.

Як зазначається, про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес під час виступу у Палаті громад у вівторок, 20 грудня.

За його словами, Росія не змогла досягти своїх стратегічних цілей у війні і "стрімко" втрачає війська та військове командування. Він зазначив, що на сьогодні Кремль усунув усіх командувачів оперативними напрямками, які обіймали посади 24 лютого.

"Росія втратила значну кількість генералів та командувачів. Ходять чутки про звільнення генерала Герасимова, оскільки Путін відмовляється від відповідальності за військовий провал, що триває в Україні. Високий рівень смертності та зростання суспільного невдоволення триває", - сказав Воллес.

Міністр заявив, що понад 100 000 росіян загинули, дістали поранення або дезертували, ЗСУ знищили понад 4500 броньованих машин, а також понад 140 вертольотів і літаків.

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"Щодня з'являється все більше звинувачень у зґвалтуваннях, довільних затриманнях, тортурах, жорстокому поводженні, смертях під час ув'язнення та безсудних стратах. Є докази незареєстрованих місць масових поховань, Росія також знищила 200 українських культурних об'єктів", – резюмував він.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 грудня українські військовослужбовці ліквідували 99 230 окупантів.