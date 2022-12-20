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Британія передала Україні 900 генераторів і 15 тисяч комплектів зимової форми для військових

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Британія передала Україні 900 генераторів і 15 тисяч комплектів зимової форми для військових
У межах допомоги Україні на час зими через руйнування Росією енергетичної інфраструктури Велика Британія вже передала сотні генераторів і комплекти зимової форми для українських військовослужбовців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Sky News із посиланням на звернення до Палати громад міністра оборони Британії Бен Воллес.

"На сьогодні Велика Британія передала Україні 900 генераторів та направила близько 15 тисяч комплектів одягу для екстремальних холодів для українських збройних сил, зокрема одяг для холодної погоди, надміцні спальні мішки та утеплені намети", – зазначив міністр.

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"Очікується, що до Різдва будуть доставлені ще 10 тисяч комплектів. Загалом міжнародне співтовариство передало Україні близько 1,23 мільйона зимових комплектів", – додав він.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Лена Реброва 87f63b67
    Боже,храни королеву,спасибо за помощь
  • Валдис Унар
    "Британка" вещь. Кто носил,как я, подтвердит. Спасибо.
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