Мешканцям Києва потрібно готуватись до того, що протягом двох-трьох тижнів з енергетикою буде дуже складно, – Харченко

Підстанції, які постраждали під час останньої атаки вони дуже важливі для забезпечення Києва та прилеглих районів, пошкодження доволі суттєві. Відтак киянам і мешканцям прилеглих районів, потрібно готуватись до того, що протягом двох трьох- тижнів буде дуже складно.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням заяву директора Центру енергетики Олександра Харченка в ефірі Громадського радіо.

"Відновлюється енергопостачання. Я не думаю, що хтось буде до 23 грудня без живлення, але є райони, де живлення може бути дві три години на добу. І, на жаль, більшого забезпечення протягом кількох днів, тижнів вони навряд чи зможуть отримати просто тому, що є суттєві пошкодження", – каже Харченко.

За його словами, це стосується також столиці та у столиці великий дефіцит електроенергії.

"Відновити живлення раніше ніж два тижні я реальної можливості не бачу, думаю, що якщо навіть по годині щодня додаватиметься, то це буде гарний результат, враховуючи ситуацію в якій ми знаходимось", – додає директор Центру енергетики.

Також він додав, існує нестача обладнання, трансформаторів високовольтних. Вони є головною мішенню для ворога, резерви всі вичерпані. Всі склади підчищені. Всі наявні резерви вичерпані.

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"Я не бачу загрози повного блекауту, особливо у тому форматі в якому відбуваються останні атаки. Враховуючи досвід, який енергетики отримали, загально національного блекауту я не очікую", – додав Харченко.