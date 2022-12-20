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США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

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США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN
Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Інформацію про передачу сучасного комплексу протиповітряної оборони повідомляють неназвані джерела в Білому домі.

Одна батарея Patriot містить до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справитись троє фахівців.

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Нагадаємо, влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    Ура кричать рано, "могут передать" - бабка на двое сказала.
  • Maxim Ak-Murza
    Kак зовут фюрера вонючей русни?
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а можливо таке що вже навчаються?
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