США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

Сполучені Штати в наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Інформацію про передачу сучасного комплексу протиповітряної оборони повідомляють неназвані джерела в Білому домі.

Одна батарея Patriot містить до восьми пускових установок. Кожна з них здатна нести чотири ракети.

Крім того, система включає радар, станцію управління, комп'ютери і генератори. Для її експлуатації та обслуговування потрібно близько 90 осіб, однак із фактичними запусками можуть справитись троє фахівців.

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Нагадаємо, влада США планує надати Україні обладнання для створення "розумних бомб" вже в рамках наступного пакету військової допомоги.