У Грузії назвали звернення Зеленського щодо Саакашвілі спробою втягнути країну в війну, в МЗС України закликали уникати спекуляцій

Голова парламентської фракції "Грузинської мрії" Мамука Мдинарадзе назвав заклик лідера України Володимира Зеленського виявити милосердя до Михайла Саакашвілі "частиною спецоперації".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання Грузия Онлайн.

"Засилання Саакашвілі до Грузії було спецоперацією, і сьогодні її автори навіть досягли заяви президента України… Це була спецоперація щодо залучення Грузії у війну та розколу Грузії, яка провалилася, і сьогодні ми розглядаємо всі заяви в цьому контексті", - заявив Мдинарадзе.

За його словами, об'єктивне очікування початку війни в Україні існувало ще до приходу Саакашвілі до Грузії.

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"Метою повернення Саакашвілі до Грузії було викликати занепокоєння в країні, мати якийсь вплив на вибори, а у разі бойових дій - втрутитися в них", - заявив представник "Грузинської мрії".

Мдинарадзе також сказав, що автори спецоперації відомі, "є багато історій за лаштунками", але партія про це не говорить, "бо донести це до публіки буде дуже ніяково".

"Які тільки інсинуації не поширюватимуть окремі грузинські політики, аби зняти із себе відповідальність за грубі порушення прав людини в Грузії. Україна ніколи не втручалася і не планує втручатися у внутрішні справи Грузії", – зазначив у фейсбуці речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

У МЗС висловили "глибоке розчарування" тим, що "грузинська влада спекулює на темі війни в Україні, щоб досягти своїх вузьких внутрішньополітичних цілей".

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"Поновлюємо заклик надати доступ до Міхеіла Саакашвілі Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини Дмитру Лубінцю. Закликаємо також забезпечити українського громадянина належною медичною допомогою, а також задовільнити клопотання про відтермінування його покарання задля переведення до однієї із українських, західноєвропейських або американських клінік з метою подальшого лікування", – додав Ніколенко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Грузії із проханням передати Міхеіла Саакашвілі для лікування в одну із країн Європи чи США.