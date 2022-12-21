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Болгарія надала Україні допомогу на $243 млн: каски, бронежилети та зимовий одяг

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Болгарія надала Україні допомогу на $243 млн: каски, бронежилети та зимовий одяг
Міністр оборони Дімітар Стоянов повідомив, що з 24 лютого Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів ($243 млн).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Болгарія категорично підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Наша країна не визнає анексію суверенних українських територій. У нас прекрасні двосторонні відносини, засновані на глибоких історичних та культурних культурах українським народом", - підкреслив Стоянов.

Він наголосив, що з початку російської збройної агресії Болгарія надала Україні гуманітарну допомогу на суму 448 млн левів. Так, Міноборони Болгарії надало гуманітарну допомогу у вигляді 2000 касок та 2000 бронежилетів, 350 аптечок, 5000 комплектів зимового одягу та 5000 пар зимового взуття.

Зазначається, що Болгарія безкоштовно надасть озброєння, спорядження та боєприпаси, а також зробить свій внесок у навчальну місію EUMAM. Планується участь до 50 болгарських військовослужбовців для навчання озброєнню та техніці на території країн-членів ЄС та/або у Болгарії.

"Також передбачається, що щороку на нашій території навчатимуться до 60 військових медиків Збройних сил України", - зазначили у Міноборони Болгарії.

Також читайте: Болгарія схвалила угоду з Україною про поставки озброєння

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Топ коментарі

  • Petrov Viktor
    Благодаря българи!
  • Vi Wa
    вот только не надо заслуги нашего резникова приуменьшать. Все одеты в зимнюю форму три месяца назад, а Болгары и всякие там Немцы с Французами только за его счёт пиаряться. а броники он с первой секунды войны всем выдал. Вот не надо
  • Валдис Унар
    На фронте замечены болгарские ПКМ, СПГ-9,РПГ-7,Т-72... Бронежилеты понимаешь).
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