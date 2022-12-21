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Зеленський може відвідати США 21 грудня для зустрічі з Байденом, – CNN

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Зеленський може відвідати США 21 грудня для зустрічі з Байденом, – CNN
За даними CNN, президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Джо Байден і президент України Володимир Зеленський планують зустрітися в Білому домі в середу, що стане несподіваним візитом, який співпаде з наміром адміністрації направити країні новий пакет оборонної допомоги, який включатиме ракетні системи Patriot", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що візит буде першою поїздкою Зеленського за межі України з початку повномасштабного російського вторгнення.

CNN повідомляє, що "Білий дім відмовився коментувати можливий візит, оголошення Байдена або нові оголошення про допомогу в галузі безпеки".

Офіційного підтвердження візиту станом на 00:00 21 грудня немає.

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Видання Axios пише, що Зеленський також виступить у Конгресі. Очікується, що Зеленський подякує законодавцям за мільярди доларів допомоги, яку вони надали Україні, а також пояснить, чому потрібно ще більше фінансування.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Быдло приходит в госпиталь к раненому Воину, и устраивает разборки. Вот это - классическое быдло.А уж те, для кого это быдло - элита, должны очень постараться, шоб достигнуть хотя бы уровня быдла.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну, давай я начну. Ваше стадо вылизывало Портнова, когда он составлял свои знаменитые, любимые зеленой мразью, списки активистов. И каждый из вас теперь - соучастник похищений, пыток и убийств. Бo именно с этими списками ваши руснявые братухи и находили ветеранов АТО, майдановцев, активистов. Доволен ты собою, коллаборант?
  • Maxim Ak-Murza
    Олег Кущ e096799b

    Зеленский - мой Президент! Порохобыдло идет в сраку! Как вы меня достали. Вы - реальное быдло.

    Коллаборант, так ты хоть понял, кто тут реальное быдло?
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