ЄС за чотири місяці скоротив споживання газу на 20%

Споживання природного газу в Євросоюзі протягом серпня-листопада 2022 року скоротилося на 20% порівняно з аналогічними періодами за минулі п’ять років.

Про це повідомило статистичне агентство ЄС Eurostat, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Споживання природного газу в ЄС за серпень-листопад 2022 року скоротилося на 20,1% порівняно з середнім споживанням газу за ті ж місяці (серпень-листопад) у період з 2017 по 2021 рік", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, регламент Ради ЄС про скоординовані заходи зі скорочення попиту на газ, що є частиною плану REPowerEU, спрямованого на позбавлення залежності ЄС від російського викопного палива, передбачає скорочення на 15% у період з серпня 2022 року до березня 2023.

Згідно з даними Eurostat, протягом серпня-листопада цього року скорочення споживання природного газу у 18 країнах-членах перевищило цільовий показник у 15%, у деяких - з великим відривом (понад 40%). Найбільше споживання скоротилося у Фінляндії (-52,7%), Латвії (-43,2%) та Литві (-41,6%).

"Шість держав-членів, скоротивши споживання природного газу, ще не досягли цільового показника у 15%. Натомість на Мальті (+7,1%) та у Словаччині (+2,6%) споживання природного газу зросло", - поінформували у статистичному агентстві ЄС.

Також читайте: Сховища газу в Європі заповнені на 90%, шантаж Росії провалився, - фон дер Ляєн

Нагадуємо, ЄС вживає заходів зі зменшення залежності від поставок російського газу, обсяг якого на час початку російської війни проти України становив 40%, а у вересні зменшився до 9% від загального обсягу газового імпорту.