Новини • Мобілізація в РФ

У Росії розглядається питання загальної мобілізації, - Данілов

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У Росії розглядається питання загальної мобілізації, - Данілов
Керівництво РФ наразі розглядає питання щодо оголошення загальної мобілізації в країні, не виключено, що Кремль закриє кордони для виїзду чоловіків до 65 років.

Про це заявив секретар РНБО України Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є інформація, що для росіян можуть взагалі перекрити всі кордони, не випускати взагалі чоловіків до 65 років за межі цієї країни. Я вважаю, що так треба було зробити давно і їх треба огородити парканом. І якщо б цивілізований світ приймав цивілізовані правила, то вони б Російську Федерацію давно б мали вже закрити раз і назавжди, аби жоден літак, жоден автомобіль з території цієї країни взагалі не мав права виїжджати.

Там на сьогоднішній день розглядається питання загальної мобілізації", - зазначив Данілов.

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Топ коментарі

  • Zalet
    Зачем их обеспечивать?
    Почитайте книжки.
    Кучи мяса кидали с одним патроном без ружья.
    Типа в бою нужно отобрать.
    Это же скоты-руские.
  • Яр Холодний
    О-о-о! Яка "честь" для України! За весь час існування РОсії у різних "іпостасях" мобілізацію загальну оголошували лише двічі - у І Світову і у ІІ
  • ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
    https://lleo.me/dnevnik/2022/12/Pohoje-na-feik-03.mp4 Ролик первый. Спойлер: российскому пенсионеру не хватает пенсии чтобы выжить - банально нет денег на булку хлеба и самые дешевые куриные сосиски. Чтобы не умереть от голода дедушка решает продать за бесценок единственное сокровище, что у него осталось после долгой трудовой жизни: автомобиль модели 1970 года, снятой с производства 34 года назад («это корыто старше меня» - возмущен покупатель). Но деда спасает внук. Внук - это трудоспособный парень студенческого возраста с крепким здоровьем и добрым сердцем. Но даже такой человек в России не в силах заработать себе и своему деду на батон и куриные сосиски, - говорит нам сценарий ролика. Для деда выхода нет. Для внука единственный выход - подписать контракт и отправиться воевать в Украину ради денег. «Теперь уж точно не пропадем!» - обещает внук деду. Повезло, что идет специальная военная операция и набор добровольцев, иначе оба пропали бы. Зацените:......пипэц....
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