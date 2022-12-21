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Візитом у Бахмут Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW

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Візитом у Бахмут Зеленський підірвав спроби Кремля зобразити Путіна учасником війни, - ISW
Візит президента України Володимира Зеленського до Бахмута підірвав триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити російського диктатора Володимира Путіна учасником війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказали, що 20 грудня Зеленський відвідав українських військових, які тримають оборону на напруженому Бахмутському напрямку, та вручив їм нагороди.

Своєю чергою Путін провів церемонію нагородження, де відзначив кремлівських чиновників і пропагандистів.

"Диктатор активізував зусилля, щоб позбавити себе та міністерство оборони РФ від постійної критики. Церемонія нагородження додатково вказує на бажання Путіна представити себе учасником війни", - зазначили в ISW.

У звіті підкреслили, що рішення Путіна нагородити членів свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в боях, на відміну від візиту Зеленського біля лінії фронту в Бахмуті, викликало критику серед росіян.

"Окрім цього, у РФ заявили, що диктатор нагороджує "своїх героїв в Кремлі", а не солдат, які беруть участь у бойових діях на передовій, а також додали, що він не відвідував окуповані території", - підсумовують фахівці.

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Топ коментарі

  • Оксана Фесенко
    І мстя х..ла за те буде страшна - розіб'є ракетами ще кілька трансформаторів
  • Яр Холодний
    Це він тобі сам сказав? Хороший "Гімногомандувач" - від якого військові приховують плани власних військових операцій - щоб не здав кацапам
  • Яр Холодний
    Як твоя недоумкувата братія любить в подібних випадках висловлюваться: "Форум - це місце обміну думками! І ніхто не може вказувать кому та як писать!" (Я ж не винен, що у тебе "думки" - дурнуваті і ти постійно "пердиш в калюжу"
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