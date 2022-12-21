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Зеленський уже на шляху у Вашингтон, - CNN

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Зеленський уже на шляху у Вашингтон, - CNN
Президент України Володимир Зеленський уже на шляху в Вашингтон, де має відбутися його зустріч з колегою із США Джо Байденом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Цю інформацію виданню підтвердили два джерела. Журналісти зазначають, що окрім Байдена, Зеленський зустрінеться з вищими посадовими особами адміністрації президента США.

Також повідомляється, що Байден може оголосити про виділення нового пакету допомоги Україні у розмірі 1,8 млрд доларів.

Раніше із повідомленням на CNN Цензор.НЕТ писав, що президент України Володимир Зеленський може в 21 грудня відвідати США та зустрітися з президентом Джо Байденом.

Також читайте: США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

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Топ коментарі

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    нам все одно хто де і як і за кого його приймають - ми тут знаємо його як закінченого і вульгарного корупціонера, який підривав обороноспроможність країни все своє правління, того хто ставив і продовжує ставити на важливі держпости агентів ФСБ і колаборантів, того хто бреше українцем системно та не перестаючи.
  • Сергей Рейнвей
    Вас кацапів не тільки з України треба зжити, а і з світу.
  • Marat Davydov
    Говоріть тільки за себе, тільки про своє ставлення до будь-кого чи будь-чого. Не кажіть за тих, хто далеко від України, в Європі та Америці. Навіть якщо ви в Ізраїлі, навіть якщо ви чули думки людей там про цього персонажа, то все одно - говоріть виключно тільки за себе.
    Ви знаєте як приймають його люди що поруч із ним?
    Тут вільний форум вільних людей, кожен вільно висловлює СВОЮ думку, і не треба перти сюди пропаганду - ні свою, ні ворожу.
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