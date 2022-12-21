Минулої доби вражено склад боєприпасів, 3 пункти управління та 10 районів зосередження ворога, - Генштаб

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.