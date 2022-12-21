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"Росія не може диктувати умови", - Кірбі відреагував на погрози РФ через ППО Patriot для України

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"Росія не може диктувати умови", - Кірбі відреагував на погрози РФ через ППО Patriot для України
Сполучені Штати не зважають на погрози РФ щодо поставок в Україну оборонних озброєнь, у тому числі передових систем Patriot, та наголошують, що Росія не може диктувати будь-які умови, оскільки вона - агресор, що розв’язав жорстоку війну.

З такою заявою виступив у вівторок під час телефонного пресбрифінгу координатор Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія не може диктувати умови для оборонної допомоги, яку ми надаємо Україні", - наголосив представник Білого дому.

Він підкреслив, що саме РФ є країною-агресором у цій війні.

Кірбі також зауважив, що Сполучені Штати залишаються занепокоєними ескалацією конфлікту, що також не відповідає інтересам українського народу. Водночас, за його словами, у Вашингтоні не вважають, що зараз ведеться війна між Росією і Заходом, "як заявляв Путін, і що є неправдою".

При цьому представник Білого дому не став коментувати намірів адміністрації США надати Україні системи протиповітряної й протиракетної оборони Patriot. Він зазначив, що бачив повідомлення провідних медіа про те, що такі розмови ведуться, однак не коментуватиме, де зараз перебувають США в цьому питанні.

Також читайте: США нададуть Україні комплекси ППО Patriot у наступному пакеті військової допомоги, - CNN

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Топ коментарі

  • Ярослав Іванович a5a348c4
    Дякуємо США !!! Боже бережи Америку !!!
  • Яр Холодний
    КАцапська "щука" образилася за те, що американці дали Україні "колючки" і "український карась" перетворився на "йоржа" що засів у неї в пащі - ні проковтнуть, ні виплюнуть!
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Ты, *****, вступай в ряды чмобов-спецоператоров, приезжай и посмотри сам, кто, кого и чем "лупит", это будет последнее, что ты увидишь в своей никчемной жизни. Вы, дети колхозных шлюх и вертухаев, неспособны воевать с реальной армией, кошмарить мирное население - это ваш удел. кацапы - это нация примитивных ублюдков.
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