Ярмоленко показав російським зіркам, як батьки рятують доньку після обстрілу: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"
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Капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів Антона Шуніна та Дмітрія Тарасова, а також репера Тіматі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".
Ярмоленко опублікував відео, на якому видно, як після чергового російського обстрілу батьки намагаються врятувати свою доньку.
Андрій позначив в історії інстаграм-аккаунти Шуніна, Тарасова та Тіматі й написав: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"
Від позначених росіян - жодної реакції.