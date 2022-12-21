Ярмоленко показав російським зіркам, як батьки рятують доньку після обстрілу: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів Антона Шуніна та Дмітрія Тарасова, а також репера Тіматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

Ярмоленко опублікував відео, на якому видно, як після чергового російського обстрілу батьки намагаються врятувати свою доньку.

Андрій позначив в історії інстаграм-аккаунти Шуніна, Тарасова та Тіматі й написав: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"

Від позначених росіян - жодної реакції.

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