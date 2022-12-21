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Ярмоленко показав російським зіркам, як батьки рятують доньку після обстрілу: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"

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Ярмоленко показав російським зіркам, як батьки рятують доньку після обстрілу: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"
Капітан збірної України Андрій Ярмоленко звернувся до російських футболістів Антона Шуніна та Дмітрія Тарасова, а також репера Тіматі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Трибуну".

Ярмоленко опублікував відео, на якому видно, як після чергового російського обстрілу батьки намагаються врятувати свою доньку.

Андрій позначив в історії інстаграм-аккаунти Шуніна, Тарасова та Тіматі й написав: "Ї####и, може якось прокоментуєте це відео?"

Від позначених росіян - жодної реакції.

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Топ коментарі

  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    Шуніна, Тарасова та Тіматі

    а хто це , бл... ?
  • Rostyslav Komarnytsky
    Напевне якісь кацапи? 🤔 Хоча можливо і собаки. Якісь назви на клички схожі.
  • Олег Кущ e096799b
    Бензоколонка тупо не поймет. Они своих личинок не спасают
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