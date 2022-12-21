Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США (доповнено)

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.

Про це Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав глава держави.

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"З передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України вирушив до США з офіційним візитом. 21 грудня у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким планує обговорити всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності", - повідомив у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

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Радіостанція WFIN повідомляє, що зустріч Зеленського і Байдена розпочнеться о 14:00 (21:00 за київським часом). Після неї він о 02:30 за київським часом звернеться до Конгресу.

Згідно з офіційним графіком президента США, Байден розпочне зустріч із Зеленським о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за київським часом).