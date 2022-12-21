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Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США (доповнено)

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Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США.

Про це Зеленський написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вирушив до США задля зміцнення стійкості й обороноздатності України. Зокрема, із Джо Байденом обговоримо співпрацю України та США. Також виступлю в Конгресі та проведу низку двосторонніх зустрічей", - написав глава держави.

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Зеленський офіційно підтвердив, що вирушив до США 01

"З передових позицій українських захисників у Бахмуті Президент України вирушив до США з офіційним візитом. 21 грудня у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться з Президентом США Джозефом Байденом, з яким планує обговорити всебічну співпрацю двох країн, зокрема щодо зміцнення стійкості та обороноздатності України, підтримки її суверенітету та відновлення територіальної цілісності", - повідомив у фейсбуці прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

За його словами, президент України також виступить із промовою на спільному засіданні двох палат Конгресу США та проведе низку двосторонніх зустрічей.

ДОПОВНЕНО

Радіостанція WFIN повідомляє, що зустріч Зеленського і Байдена розпочнеться о 14:00 (21:00 за київським часом). Після неї він о 02:30 за київським часом звернеться до Конгресу.

Згідно з офіційним графіком президента США, Байден розпочне зустріч із Зеленським о 14:30 за Вашингтоном (21:30 за київським часом).

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Топ коментарі

  • Сірий
    Подрайвував до Байдена з вимогою щоб той не нагнітав? Рояль хоч не забув взяти з собою, чи там дадуть?
  • Володимир Ліпко
    памятаєте - були недавні попередження,що буде дискредитація Залужного ? всі пазли склались.Залукжного замарали законом 8271,який викликав массу негативу не тільки в солдат а й в суспільстві,що й сказалось на репутації генерала.а тут ще й візит в Бахмут Зеленського,а не Залужного.ловко придумали.а от ніхто й не подумав чому співпало що в Бахмут в той же день приїхав і пригожин вагнер,співпадіння ? та ще й хрюкав на камеру що буде стріляти з гармат,хача ніхто й не стріляв.
  • Алексей Карпенко 65f402b1
    І 95-й квартал із собою для виступу взяв, чи хоча б лисого?
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