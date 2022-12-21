Ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади, - ОВА
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Як повідомляє Повітряне командування "Південь", 20 грудня, з 13:00 до 14:00, на південному напрямку силами та засобами протиповітряної оборони було виявлено та збито два російських БпЛА.
На Миколаївщині знищено безпілотник оперативно-тактичного рівня, а на Херсонщині ударно-розвідувальний "Оріон". Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Також за його словами, вчора, 20 грудня, о 09:07, 10:34, 11:46, 13:09, 13:55, 14:22 та 15:26 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.