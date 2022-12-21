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Голова ради адвокатів Херсонської області Мокіна закликала колег переходити на бік РФ, - юрист Костін

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Голова ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна та її син Ігор активно закликали юристів переходити на бік окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці Партнер у ЮК "Правовой Альянс" Ілля Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна зрада в адвокатурі виглядає так. Грудень 2022. Під час засідання Ради адвокатів України 16 грудня 2022 року Голова Ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна детально розповіла про діяльність адвокатури Херсонщини під час окупації. А це жовтень 2022. Голова ради адвокатів Херсонської області Інна Мокіна та її син Ігор ведуть активну агітаційну та розʼяснювальну роботу серед колег, закликаючи їх переходити на бік Росії та починати працювати за законами країни-окупанта", - пише він.

За його словами, про це МОСТу розповіли адвокати, які були учасниками перемовин, зборів та інших заходів, де обговорювалася співпраця з росіянами.

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Голова ради адвокатів Херсонської області Мокіна закликала колег переходити на бік РФ, - юрист Костін 01

Топ коментарі

  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Просто эта Чмокина - генетическая кацапка, со всеми вытекающих последствиями. Не важно в какой стране они могут оказаться, настоящими её гражданами они никогда не становятся и всегда мечтают погрузить в говно, под названием "руццкий мир".
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Ніби ж освічена. Знає яка буде відповідальність, але стромляє голову в петлю. То треба оту петлю тугіше затягнути!
  • Vsevolod Marchenko
    Табуретку вибити з під ніг - петля сама затягнеться.
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